Військовий облік жінок та скасування строкової служби: у Раді показали правки до мобілізаційного закону

Наголосили, що постановка на військовий облік не означає мобілізацію.

У законопроєкті щодо мобілізації пропонують скасувати строкову службу та звільнити строковиків, відправивши їх у мобілізаційний ресурс з 25 років. Також пропонують зобов'язати стати на військовий облік усіх громадян незалежно від статі віком від 18 до 60 років.

Про це в Facebook повідомила народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. Вона наголосила, що облік не означає мобілізацію.

"Обліковують всіх, в тому числі, хто має відстрочку та кого можуть мобілізувати тільки за бажанням", – сказала вона.

Жінок пропонують мобілізувати лише за їхнім бажанням.

Також пропонують впровадити військово-обліковий документ – сертифікат захисника (де буде вказано, чи є військовозобов’язаним, чи має відстрочку, бронь).

Щодо військового обліку за кордоном рішення ухвалюватиме уряд.

На період воєнного стану будуть обмежені права ухилянтів. Також посилять участь національної поліції.

Призовний вік пропонують знизити з 27 до 25 років.

Підстави для звільнення:

які побували в полоні (недобровільно)

генерали за рішенням військового керівництва

які прослужили під час дії воєнного стану 36 місяців

які уклали короткостроковий контракт під час мобілізації (особи 18-24 роки, крім осіб офіцерського складу).

Прибируть право на відстрочку при постановці на військовий облік:

держслужбовців,

правоохоронців,

прокурорів,

ДВС.

Також є зміни щодо військової підготовки. Планують почати базову загальновійськову підготовка до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах. Введуть базову військову службу за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.

Процес мобілізації:

Місцеві державні органи, адміністрації зобов’язані, а не сприяють мобілізації, як раніше.

Мобілізація транспортних засобів – розширення на всіх, крім фізичних осіб. Уточнення.

Пропонують нові обов’язки громадян:

надати дані про місце проживання (перебування) роботодавцю.

пройти медогляд під час мобілізації.

самостійно з’явитися в ЦНАП/ТЦК СП для уточнення даних (мобілізувати в ЦНАПі не можуть, тільки уточнити дані).

постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану (електронний аналог – сертифікат захисника).

Державна служба:

Прийняття на державну службу та у правоохоронні органи тільки у разі, якщо проходив базову військову підготовку або базову військову службу.

Бронювання:

КМУ – перегляд заброньованих.

нові критерії для бронювання в державних органах (від 25 до 50%)

Рекрутинг:

Рекрутинг в ЦНАПі, центрах зайнятості та центрах рекрутингу (тільки добровільно).Прямий призов у військові частини через рекрутинг.

Військова служба:

Мобілізований під час підготовки – рекрут (не можна задіяти, крім підготовки; визначаються можливості, фізична спроможність, фактична придатність; менше грошове забезпечення). Повністю прибирається можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт. Якщо рекрут не проходить етап підготовки, то його можна звільнити без додаткових витрат для держави.

Базова військова служба – рекрут.

Пропонують прибрати категорію "обмежено придатний". Залишаються тільки придатні і непридатні. Частина стане непридатними, частина – приданими. Повторне проходження ВЛК.

Можливість проходження військової служби за призовом під час мобілізації за бажанням особи, яка засуджена до відбування покарання з випробуванням.

Соціальний захист:

Відпустка 30 днів без поділу на частини один раз на рік (дається три рази за 36 місяців мобілізації)Відпустка 90 днів (без поділу на частини) після полону для тих, хто продовжує служити.Перелік сімейних обставин для звільнення визначаються Законом (зараз і Закон і Кабмін – є розбіжності).

Варіанти вручення повістки:

в ТЦК СП представниками ТЦК СП.

за місцем проживання представниками ТЦК СП, поліцейськими.

за місцем роботи представниками ТЦК СП, роботодавцем, поліцейськими.

в громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими.

В прикінцевих положеннях визначать обов’язок для військового командування:

проводити обов’язкову ротацію на лінії зіткнення – не більше 6 місяців з визначеним терміном на відновлення підрозділу (опрацьовується);

порядок звільнення строковиків.

Цей законопроєкт щодо мобілізації та демобілізації обговорюють уже певний час. Над великим документом працюють не перший місяць разом з ГШ, МО, із ЗСУ. Остаточного варіанта не погодили через низку принципових питань. Більше – в матеріалі на LB.ua.