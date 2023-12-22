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Працівники військкоматів будуть перебувати під ретельним наглядом НАЗК, - Ситник

Через таку результативну роботу НАЗК агентство почали звинувачувати у зриві мобілізації, наголосив Ситник.

Працівники військкоматів будуть перебувати під ретельним наглядом НАЗК, - Ситник
Фото: slovoidilo.ua

НАЗК продовжить детально перевіряти декларації та спосіб життя керівників військкоматів.

Про це розповів заступник голови НАЗК Артем Ситник у коментарі Укрінформу.

“Нами (НАЗК – ред.) було анонсовано, що ще до відновлення декларування ми будемо проводити перевірки, оцінки майнового стану воєнкомів. Це здійснюється в рамках моніторингу способу життя, що є окремою функцією діяльності НАЗК”, - розповів Ситник.

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Він додав, що результати перевірок НАЗК не сподобались ні працівникам військкоматів, ні суспільству, “тому що суспільство було шоковано окремими нашими перевірками щодо воєнкомів”.

Після звітувань про результати моніторингу та перевірок було дуже багато кадрових рішень, звільнень очільників ТЦК та оголошення їм підозри. По деяким справам вже є рішення суду, обрані запобіжні заходи, зокрема пов'язані з арештом.

Ситник наголосив, що через таку результативну роботу НАЗК агентство почали звинувачувати у зриві мобілізації.

“Якщо б ми говорили про посаду воєнкомів у мирний час, то з нею не було б пов'язано стільки корупційних ризиків, як зараз”, - сказав посадовець.

Зокрема, недоброчесні працівники військкоматів видають довідки про непридатність до військової служби. Вони дають можливість уникнути мобілізації та перетинати кордон.

“Саме тому ця категорія посадовців в подальшому буде перебувати під ретельним нашим наглядом, як в частині оцінки їх декларацій, які вони будуть подавати, так і в частині оцінки їх майнового стану через моніторинг способу життя”, - пообіцяв Ситник.

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Хоча законодавці надали військовослужбовцям можливість не подавати електроні декларації, ті матимуть це зробити після завершення військового стану.

“Проте є окремі категорії військових: ті, хто займаються закупівлями, воєнкоми і працівники військкоматів та ВЛК. Це нові категорії декларантів, які законодавством виділені як такі, що мають високий корупційний ризик”, - підсумував заступник голови НАЗК.

Які скандали з воєнкомами стались останнім часом

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