Нацпол проведе службове розслідування щодо керівника поліції Київщини Щадила, - Hromadske

Керівник Національної поліції Іван Вигівський призначив службове розслідування щодо глави поліції Київщини Анатолія Щадила, передає Hromadske.

Речниця Нацполу Олена Бережна повідомила журналістам, що з'ясовуватимуть всі обставини щодо люстрації Щадила.

Hromadske у розслідування зазначало, що голова поліції Київської області Анатолій Щадило підпадав під люстрацію і його мали звільнити. Натомість він подовжує роботу, чим порушує закон.

За інформацією видання, Щадило на початку Революції гідності був заступником начальника поліції Волинської області Олександра Терещука - на цій посаді він із 2012 року.

У лютому 2014-го бійців волинського «Беркуту» відправляли у відрядження до Києва. Вони розповіли про це факт після перемоги Євромайдану і просили пробачення у громади, а провину перекинули на тодішнього керівника поліції Олександра Терещука.

Щадило пропрацював на своїй посаді до літа 2014 року. Тоді ще декілька місяців - "у розпорядженні керівництва" поліції Волині.

За словами ексочільниці Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяни Козаченко, правоохоронець точно підпадав під люстрацію і відповідно до закону не мав права працювати в державних органах до жовтня 2024 року.

Крім того, журналісти з’ясували, що Щадило має біля Києва земельну ділянку розміром 50 соток. Тут розташований маєток на 250 квадратів із лазнею, тенісним кортом і елінгом. За даними декларації фігуранта розслідування, є ще три ділянки майже на 50 соток у селі Проців, які Щадило придбав у різний час приблизно за 300 000 гривень.