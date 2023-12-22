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Встановили російського військового, який катував людей під час окупації Київщини, – Нацполіція

Окупанти били цивільних, обливали бензином і імітували спалення постраждалого. 

Встановили російського військового, який катував людей під час окупації Київщини, – Нацполіція
Фото: Нацполіція

Поліцейські встановили особу російського військового, який катував жителів Київщини під час окупації.

Як повідомили у Нацполіції, 19 березня 2022 року під час окупації Бучанського району Київської області росіяни потрапили під артилерійський обстріл ЗСУ. Під приводом пошуку навідників артилерійського вогню вони захопили у полон чотирьох мешканців села Здвижівка, двоє з яких перебували на своїх подвірях, а двоє йшли додому.Жоден з них не мав зброї та не проявляв агресії до окупантів, проте в одного з затриманих знайшли фото російської військової техніки, датоване 25 лютого 2022 року – за три тижні до обстрілу.

Чоловіків схопили, зв‘язали та вивезли в сарай на околиці села для допитів. Там їх понад добу утримували при мінусовій температурі та, імітуючи розстріл, вимагали визначитися, хто з них навідник. 

Фото: Нацполіція

Не отримавши відповіді, окупанти вивезли одного з полонених в лісосмугу, де пів години били його ногами й прикладами автоматів, після чого облили бензином і спочатку імітували його спалення, а після стріляли над головою з автоматів.

Після цього потерпілих відпустили, обумовивши тим, що навідників знайшли та вбили інші російські солдати.

Поліцейські встановили бригаду, спецпідрозділи й особи росіян, які катували мешканців Здвижівки. Ними виявились спецпризначенці "ОМОН" та "СОБР" управління росгвардії по Красноярському краю РФ. 

Фото: Нацполіція

Віддавав накази про викрадення, незаконне утримання і катування людей командир спеціального загону швидкого реагування "ОМОН".Йому повідомили про підозру, зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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