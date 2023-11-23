13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Голова СЗР заявив, що РФ скорегувала тактику щодо України: тиск на фронті, знищення інфраструктури і підрив суспільства
Голова СЗР заявив, що РФ скорегувала тактику щодо України: тиск на фронті, знищення інфраструктури і підрив суспільства
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
На війні загинув чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк
На війні загинув чемпіон світу з кікбоксінгу Сергій Лисюк
НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку: "Птах" у "колгоспі", кодове слово і пакет з 22 кг грошей
НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку: "Птах" у "колгоспі", кодове слово і пакет з 22 кг грошей
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час окупації Київщини росіяни закатували понад тисячу українців, – прокуратура

Катувань, нелюдського поводження та тілесних ушкоджень від військових РФ під час окупації Київщини зазнали 1 139 людей.

Під час окупації Київщини росіяни закатували понад тисячу українців, – прокуратура
Фото: EPA/UPG

Київська прокуратура встановила, що під час окупації Київщини тортури, нелюдське поводження та тілесні ушкодження від російських солдатів під час часткової окупації Київської області отримали 1139 осіб. Про це повідомила Київська обласна прокуратура у відповідь на запит видання ZMINA.

Всього прокурори Київської обласної прокуратури з початку широкомасштабного вторгнення РФ на території області розслідували 12 456 кримінальних правопорушень кваліфікованих як воєнні злочини за ст. 438 Кримінального кодексу України. Серед цих злочинів, зокрема, жорстоке поводження з цивільним населенням, примусові роботи, розграбування національних цінностей на окупованій території тощо.

“Із загальної їхньої кількості – 61 кримінальне правопорушення розслідувалося за фактами катування або іншого нелюдського поводження, 615 кримінальних правопорушень за фактами заподіяння тілесних ушкоджень, в яких потерпіли 1139 людей, та 188 кримінальних правопорушень за фактами незаконного позбавлення волі”, – йдеться у відповіді прокуратури.

Окрім того, за інформацією відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, обласної прокуратури загальна кількість цивільних осіб на Київщині, які були незаконно викрадені, позбавлені волі, вивезені чи утримувалися у позасудовому порядку представниками країни-агресора, становить 203 людини.

За цей час прокурори повідомили 78 особам про підозру у скоєнні воєнних злочинів, передбачених статтею 438 ККУ.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора після року звільнення Бучі продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів. Так, на річницю до суду передали ще одну справу. Лише в Бучанському районі зафіксовано понад 9 тис. воєнних злочинів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies