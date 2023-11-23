Суд арештував майно нардепа Дубінського

Суд арештував майно народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у держзраді, а також його матері та ексдружини.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на ухвалу в Єдиному реєстрі судових рішень, яку оприлюднили 22 листопада.

Там ідеться, що рішення про арешт майна ухвалили ще 10 листопада. У реєстрі з причин безпеки не вказується прямо імен фігурантів. Те, що йдеться про Олександра Дубінського, випливає з того, що в рішенні суду написано: він є засновником ГО "Ліга фінансового розвитку". Згідно з даними "Опендатабот", серед співзасновників цієї громадської організації – Дубінський. І лише він серед 5 власників є народним депутатом України.

Кримінальне провадження про арешт майна почали після заяви від Центру протидії корупції. ЦПК зазначав, що Дубінський та його близькі родичі – мати і дружина – протягом кількох останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, 2 будинків і 70 соток землі на загальну суму близько $2,5 млн. Водночас офіційні доходи нардепа та його родини не могли б дозволити їм придбати все це.

У заяві ЦПК ідеться, що народний депутат України має:

2 квартири вартістю $100 тисяч у пентхаусі 5-зіркового Fairmont Grand Hotel на Подолі в Києві,

6 земельних ділянок у с. Хотів на Київщині, на двох із яких зведено маєток,

земельну ділянку з будинком у Солом`янському районі Києва,

квартиру в елітному житловому комплексі "Французький квартал" у Печерському районі Києва,

квартиру на масиві Теремки міста Києва,

станом на листопад 2019 року йому належало 7 автомобілів, серед яких Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda та Subaru.

Його мати-пенсіонерка має у власності:

19 об`єктів нерухомості загальною вартістю близько 1 млн доларів,

2 автомобілі Mercedes-Benz,

2 автомобілі BMW,

автомобілі Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa та ЗАЗ Vida.

Колишня дружина народного депутата – директорка з маркетингу – має:

7 квартир у Києві, більшість з яких поруч з квартирами нардепа,

за декілька останніх років вона стала власником нерухомості на суму понад $300 тисяч.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада Печерський районний суд Києва в закритому режимі обирав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському. Його взяли під варту на 60 діб без альтернативи застави. При цьому Дубінському дозволили користуватися Youtube, Telegram, TikTok та Instagram. Прокурори просили обмежити доступ до оцмереж, однак суд відхилив це клопотання.

До цього Дубінський отримав підозру в державній зраді. СБУ і ДБР зібрали докази його інформаційно-підривної діяльності на користь Росії. За даними слідства, він мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління російського генштабу (ГРУ).