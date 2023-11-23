Слідство встановило, що ескполіцейський не тільки шпигував, а й передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки.

Служба безпеки України заявила про затримання на Миколаївщині експоліцейського, якого підозрюють у шпигунстві за Силами оборони.

“Служба безпеки викрила ще одного агента рф на Миколаївщині. Ним виявився колишній правоохоронець, якого звільнили з Національної поліції у березні 2023 року. Фігурант працював на російську фсб і передавав ворогу інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що викриття відбувалося за особистого сприяння міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

За даними слідства, ворожим інформатором є мешканець Миколаєва. З 2016 по 2020 роки він перебував на території тимчасово окупованого Криму та періодично їздив до РФ, де його залучила до співпраці російська спецслужба.

На початку повномасштабного вторгнення він отримав завдання повернутися на материкову Україну та влаштуватися в один із підрозділів Національної поліції.

Перебуваючи на посаді, він не тільки шпигував для ворога, але й здійснював підривну діяльність проти України. Встановлено, що агент ворога передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки.

Згодом фігуранта звільнили з правоохоронних органів через скоєння ДТП у нетверезому стані, втім він продовжував працювати на користь РФ.

Співробітники СБУ ретельно стежили за кожним кроком російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали.

Як встановило слідство, для комунікації із ворогом він використовував «зв’язкових». Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом «Лохматий»), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на ФСБ.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, на початку жовтня СБУ заявила про нейтралізацію на Миколаївщині однієї із найбільших агентурних мереж РФ за час війни. Затримано 13 інформаторів. "Зв’язковим" виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв ("Лохматий").