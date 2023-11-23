Учора Збройні сили знищили понад 700 окупантів на Таврійському напрямку

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Зростають втрати росіян на Таврійському напрямку. За минулу добу ЗСУ знищили понад 700 окупантів та 51 одиницю військової техніки ворога.

Про це повідомляє у Telegram командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають – знищено 8 танків, а загальні втрати у живій силі – понад 700 осіб", – повідомив командувач.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 11 авіаударів, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 973 артобстріли.

Українські захисники тримають оборону на Авдіївському напрямку. Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Загальні втрати ворога за добу склали 706 осіб.

Також українські бійці знищили 51 одиницю військової техніки росіян: 8 танків, 13 ББМ, 8 артсистем, 2 засоби ППО, 15 БПЛА, 5 автомобілів. Ще 44 одиниці техніки ворога пошкоджено.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 22 листопада, російська армія втратила на війні проти України близько 1 130 осіб, 20 танків, 33 артилерійські системи та 2 засоби ППО.