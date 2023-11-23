МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ
Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Рада прийняла за основу законопроєкт, який надає англійській статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні
Рада прийняла за основу законопроєкт, який надає англійській статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні
Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму
Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора Збройні сили знищили понад 700 окупантів на Таврійському напрямку

Ворог провів 56 бойових зіткнень.

Учора Збройні сили знищили понад 700 окупантів на Таврійському напрямку
Фото: mukachevo.net

Зростають втрати росіян на Таврійському напрямку. За минулу добу ЗСУ знищили понад 700 окупантів та 51 одиницю військової техніки ворога.

Про це повідомляє у Telegram командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають – знищено 8 танків, а загальні втрати у живій силі – понад 700 осіб", – повідомив командувач.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 11 авіаударів, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 973 артобстріли.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Українські захисники тримають оборону на Авдіївському напрямку. Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Загальні втрати ворога за добу склали 706 осіб.

Також українські бійці знищили 51 одиницю військової техніки росіян: 8 танків, 13 ББМ, 8 артсистем, 2 засоби ППО, 15 БПЛА, 5 автомобілів. Ще 44 одиниці техніки ворога пошкоджено.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 22 листопада, російська армія втратила на війні проти України близько 1 130 осіб, 20 танків, 33 артилерійські системи та 2 засоби ППО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies