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Учора російських обстрілів зазнали 18 населених пунктів Харківщини, є поранений

Окупанти неодноразово били по Вовчанську.

Учора російських обстрілів зазнали 18 населених пунктів Харківщини, є поранений
Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби, 22 листопада, артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали щонайменше 18 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворожих обстрілів зазнали Козача Лопань, Гранів, Стариця, Плетенівка, Землянки, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове тощо. Авіаударів противник завдав по Синьківці, Подолах, Куп'янсько-Вузловому, Степовій Новоселівці.

Ворог провів штурмові дії в околицях Синьківки, на північному сході Петропавлівки та Іванівки, де ЗСУ відбили 12 атак. Неодноразово ворог завдавав ударів по місту Вовчанськ. Внаслідок влучання у комунальне підприємство виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок.

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У Куп'янську та Куп’янську-Вузловому в результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки. О 16:00 внаслідок обстрілу в селі Шийківки Ізюмського району поранений 61-річний цивільний чоловік. Госпіталізований із вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,8 га території та знешкодили 41 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, 21 листопада близько 6:00 ранку російські окупаційні війська обстріляли селище Козача Лопань на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинув мирний житель. Був пошкоджений приватний будинок, спалахнула пожежа.

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