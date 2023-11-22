Росіяни обстріляли Вовчанськ та Куп’янськ-Вузловий на Харківщині

Сьогодні близько 11:00 російські військові обстріляли з артилерії місто Вовчанськ Харківської області. Є пошкодженні цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.
Згідно з повідомленням, 22 листопада близько 11:20 окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Вовчанськ. Пошкоджені житлові будинки. Також зранку ворог вдарив КАБ-250 по селищу Купʼянськ-Вузловий. Зазнали руйнувань приватні домоволодіння.
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної та Купʼянської окружної прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, вчора близько 6:00 ранку російські окупаційні війська обстріляли селище Козача Лопань на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинув мирний житель. Був пошкоджений приватний будинок, спалахнула пожежа.