Росіяни обстріляли Вовчанськ та Куп’янськ-Вузловий на Харківщині

Інформація про постраждалих не надходила.

Сьогодні близько 11:00 російські військові обстріляли з артилерії місто Вовчанськ Харківської області. Є пошкодженні цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, 22 листопада близько 11:20 окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Вовчанськ. Пошкоджені житлові будинки. Також зранку ворог вдарив КАБ-250 по селищу Купʼянськ-Вузловий. Зазнали руйнувань приватні домоволодіння.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної та Купʼянської окружної прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вчора близько 6:00 ранку російські окупаційні війська обстріляли селище Козача Лопань на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загинув мирний житель. Був пошкоджений приватний будинок, спалахнула пожежа.