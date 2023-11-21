У результаті обстрілу прикордонної Козачої Лопані загинув мирний житель

У вівторок, близько 6:00, російські окупаційні війська обстріляли смт Козача Лопань Харківської області. В результаті загинув мирний житель.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів із артилерії, мінометів та іншого озброєння зазнали щонайменше 16 населених пунктів області.

"Зокрема, під ворожим вогнем перебували Червона Зоря Богодухівського району, Плетенівка, Землянки, Бударки, Федорівка Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти. За добу постраждалих серед цивільних не зафіксовано", - додав Синєгубов.

Унаслідок обстрілу смт Козача Лопань загинув мирний житель.

"Було пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 29-річного цивільного чоловіка. Співчуття рідним і близьким загиблого", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, вчора російські військові обстріляли з РСЗВ "Ураган" Чугуївський район Харківської області. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє мирних жителів, також є руйнування будинків