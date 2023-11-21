Ворог завдав 107 ударів по Запорізькій області, - ОВА

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Росіяни продовжують масовані обстріли прифронтових районів, за минулу добу під вогнем опинилися 19 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Під вогнем 19 населених пунктів - ворог завдав 107 ударів по Запорізькій області", - написав він у Telegram.

За даними Малашка, військовослужбовці РФ здійснили 10 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малій Токмачці та Степовому, а також двічі обстріляли із РСЗВ Роботине.

95 артударів припали на території Новоандріївки, Новоіванівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Малих Щербаків та інших міст і сіл на лінії вогню.

"Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - уточнив голова ОВА.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних, 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.