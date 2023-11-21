Бійці ССО скоригували вогонь HIMARS по техніці окупантів на Донецькому напрямку.
Про це повідомила пресслужба ССО.
Оператори 3-го полку ССО зафіксували переміщення командно-штабної машини росіян Р-149 АКШ. Цю техніку ворог використовував для управління своїми підрозділами.
“Спецпризначенці провели додаткові розвідувальні дії та скоригували по КШМ вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони”, - розповіли в ССО.
Внаслідок удару машину російських окупантів було знищено вщент.
Як раніше повідомлялось, ЗСУ на Таврійському напрямку знищили чотири артсистеми два засоби ППО росіян. Також, ліквідовано два склади боєприпасів ворога.