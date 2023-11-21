Цю техніку ворог використовував для управління своїми підрозділами.

Бійці ССО скоригували вогонь HIMARS по техніці окупантів на Донецькому напрямку.

Про це повідомила пресслужба ССО.

Оператори 3-го полку ССО зафіксували переміщення командно-штабної машини росіян Р-149 АКШ. Цю техніку ворог використовував для управління своїми підрозділами.

“Спецпризначенці провели додаткові розвідувальні дії та скоригували по КШМ вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони”, - розповіли в ССО.

Внаслідок удару машину російських окупантів було знищено вщент.

Як раніше повідомлялось, ЗСУ на Таврійському напрямку знищили чотири артсистеми два засоби ППО росіян. Також, ліквідовано два склади боєприпасів ворога.