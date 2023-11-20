Місто руїн. Тарнавський показав фото як зараз виглядає Авдіївка (фото)
Місто руїн. Тарнавський показав фото як зараз виглядає Авдіївка (фото)
«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Винищувачі F-16 змінять хід війни і дуже серйозно, – Ігнат
Винищувачі F-16 змінять хід війни і дуже серйозно, – Ігнат
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
В Антарктиді вперше приземлився великий пасажирський літак Boeing 787
В Антарктиді вперше приземлився великий пасажирський літак Boeing 787
Біля берегів Туреччини розколовся навпіл корабель, який вийшов із одеського порту
Біля берегів Туреччини розколовся навпіл корабель, який вийшов із одеського порту
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
ГоловнаСуспільствоПодії

Всі закупівлі від 2020 року проводили з дотриманням чинного законодавства, - Держспецзв’язку

Закупівлі у сфері захисту державних реєстрів є складними, їхній аналіз потребує підготовки та розуміння, наголосили в Держспецзв’язку. 

Всі закупівлі від 2020 року проводили з дотриманням чинного законодавства, - Держспецзв’язку
Фото: Вікіпедія

Держспецзв’язку надала правоохоронним органам всю необхідну інформацію та готова надавати цю інформацію і надалі.

Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку

“Всі закупівлі Служби від 2020 року проводили з дотриманням чинного законодавства. Закупівлі у сфері захисту державних реєстрів є складними, їхній аналіз потребує підготовки та розуміння, і Служба готова надавати всі необхідні роз’яснення детективам НАБУ, в будь-якому форматі”, - наголосили в пресслужбі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

В Держспецзв’язку закликали утриматися від звинувачень щодо конкретних посадових осіб чи службовців, які зараз задіяні в організації захисту критичної інформаційної інфраструктури України.

Уточнюється, що виконання обов’язків голови Держспецзв’язку  тимчасово покладено на Дмитра Маковського.

Як раніше повідомлялось, Кабінет міністрів звільнив Юрія Щиголя з посади голови Держспецзв’язку. Також у відставку відправили його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

Нагадаємо, керівництво Держспецзв’язку підозрюють у заволодінні 62 млн гривень. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies