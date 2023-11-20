Всі закупівлі від 2020 року проводили з дотриманням чинного законодавства, - Держспецзв’язку

Закупівлі у сфері захисту державних реєстрів є складними, їхній аналіз потребує підготовки та розуміння, наголосили в Держспецзв’язку.

Держспецзв’язку надала правоохоронним органам всю необхідну інформацію та готова надавати цю інформацію і надалі.

Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку.

“Всі закупівлі Служби від 2020 року проводили з дотриманням чинного законодавства. Закупівлі у сфері захисту державних реєстрів є складними, їхній аналіз потребує підготовки та розуміння, і Служба готова надавати всі необхідні роз’яснення детективам НАБУ, в будь-якому форматі”, - наголосили в пресслужбі.

В Держспецзв’язку закликали утриматися від звинувачень щодо конкретних посадових осіб чи службовців, які зараз задіяні в організації захисту критичної інформаційної інфраструктури України.

Уточнюється, що виконання обов’язків голови Держспецзв’язку тимчасово покладено на Дмитра Маковського.

Як раніше повідомлялось, Кабінет міністрів звільнив Юрія Щиголя з посади голови Держспецзв’язку. Також у відставку відправили його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

Нагадаємо, керівництво Держспецзв’язку підозрюють у заволодінні 62 млн гривень.