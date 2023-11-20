Українські енергооб'єкти отримали трирівневий захист від ворожих атак

Українські енергетичні об'єкти під час підготовки до опалювального сезону і прогнозованих ракетно-донових ударів з боку РФ отримали три рівні фізичного захисту. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

"Перший рівень – це захист від вибухових хвиль або непрямих атаках Shahed (габіони, мішки з піском). Так захищені 90 об'єктів у 21 області", – йдеться у повідомленні.

За його словами, другий рівень - це конструкції захисту від прямих влучень дронів. Так захищені 22 підстанції, 63 автотрансформатори в 14 областях, а третій рівень – це масштабні конструкції для комбінованого захисту від ракет. Їх звели в 14 областях, вони захищають 22 підстанції.

Нагадаємо, роботи з будівництва захисних споруд на енергооб'єктах України завершать до грудня 2024 року. Також Держспецзв'язку спільно з Генштабом та Агентством відновлення бере участь у розробленні проєктів із перенесення елементів критичної інфраструктури під землю.