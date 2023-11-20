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Депутати пропонують запровадити Міжнародний чоловічий день

Нове свято пропонують відзначати щороку 19 листопада.

Депутати пропонують запровадити Міжнародний чоловічий день
Фото: www.infoniac.ru

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про Міжнародний чоловічий день.

Про це повідомила депутатка від “Слуги народу”, співавторка документа Марія Мезенцева на своїй фейсбук-сторінці.

Нове свято пропонують відзначати щороку 19 листопада.

"Цей день має на меті не конкурувати з Міжнародним жіночим днем, а підкреслити важливість фізичного та психічного здоров’я чоловіків. Це робиться з метою відзначення досягнення та внеску хлопців та чоловіків, зокрема за їхній внесок у розвиток нації, суспільства, громади, сім'ї, шлюбу та догляду за дітьми", - заявила Мезенцева.

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Нагадаємо, раніше в Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонували скасувати святкові дні 1 травня та 8 березня.

Торік Президент Володимир Зеленський підписав указ про День прав людини, який щорічно відзначатиметься 10 грудня.

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