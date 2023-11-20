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Окупанти обстріляли Харківщину: є поранені

Російська армія завдала ударів з РСЗВ "Ураган".

Окупанти обстріляли Харківщину: є поранені
Фото: Офіс Генпрокурора

Російські військові обстріляли з РСЗВ "Ураган" Чугуївський район Харківської області. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє мирних жителів, також є руйнування будинків. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"російські військові обстріляли з РСЗВ "Ураган" село Юрченкове Чугуївського району, що на Харківщині. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено сільськогосподарську техніку та господарчі споруди.

Також вчора ворог обстріляв смт Вільча Чугуївського району. Дістали поранення двоє мирних мешканців. Зазнали руйнувань житлові будинки.

"Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора", — йдеться у повідомленні.

Окупанти обстрілли Козачу Лопань на Харківщині. Зруйновано житлові будинки.

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