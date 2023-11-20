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Туреччина, Румунія і Болгарія прагнуть укласти угоду щодо створення Чорноморських мінно-тральних сил

Туреччина виступає проти того, аби у Чорному морі були присутні й інші союзники з Альянсу.

Туреччина, Румунія і Болгарія прагнуть укласти угоду щодо створення Чорноморських мінно-тральних сил
Фото: Пресслужба ОК "Південь"

Туреччина, Румунія і Болгарія прагнуть досягти угоди щодо створення Чорноморських мінно-тральних сил, повідомляє Bloomberg.

Заступники міністрів оборони трьох держав мають зустрітися в Анкарі 22 листопада, щоб спробувати остаточно узгодити деталі зі створення підрозділу. Наразі незрозуміло, чи вдасться підписати остаточну угоду за підсумками дводенної зустрічі.

Нещодавно головнокомандувач ВМС Туреччини адмірал Ерджумент Татліоглу висловив незгоду з присутністю військово-морських сил у Чорному морі з боку інших союзників по НАТО, серед яких - США, заявивши, що вони можуть ще більше посилити напруженість у регіоні.

У разі згоди мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, а стануть першою великою спільною акцією чорноморських союзників від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Коаліція покликана бути мирною і протистояти загрозам головному торговому маршруту, особливо для зерна, а також суден, які займаються розвідкою енергетичних ресурсів у цьому районі. 

Татліоглу заявив, що Туреччина здатна забезпечити безпеку в Чорному морі, однак високопоставлений представник Держдепартаменту США наголосив на необхідності "безпечного та взаємопов'язаного Чорноморського регіону".

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Нагадаємо, минулого місяця Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим. Йшлося про функціонування альтернативного експортного коридору. Зеленський відзначив спільну ініціативу за участю Болгарії, Туреччини та Румунії щодо протимінної діяльності в акваторії Чорного моря. Президент заявив про готовність України брати активну участь у проєктах із розмінування.

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