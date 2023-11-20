Росія оголосила у розшук співачку Джамалу

Її звинувачують у "поширенні фейків про російську армію".

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук українську та кримськотатарську співачку Джамалу (Сусану Джамаладінову).

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що кримськотатарську виконавицю оголосили в розшук в середині жовтня за звинуваченням у "поширенні фейків про російську армію".

Зазначимо, що в квітні 2022 року Джамала увійшла до списку українських артистів, яким заборонено в'їзд до РФ на 50 років.

Нагадаємо, 14 травня 2016 року Джамала посіла перше місце у фіналі Євробачення-2016, який проходив у Стокгольмі. Того ж року п'ятий президент України Петро Порошенко присвоїв їй почесне звання "Народна артистка України".

А в 2017 році Джамала стала Послом доброї волі ООН. Вона приєдналася до глобальної боротьби з торгівлею людьми.