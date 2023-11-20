В Аргентині на президентських виборах перемагає телевізійна зірка

Колишній музикант і телеведучий, що почав позиціонувати себе як економіст і пообіцяв ліквідувати центральний банк, набрав близько 59% голосів.

На виборах президента Аргентини перемагає телезірка, ультраправий лібертаріанець Хав'єр Мілей, який обіцяв знищити інфляцію та докорінно змінити країну. Після підрахунку понад 99% голосів колишній ведучий, який став політиком і часто отримував порівняння із Дональдом Трампом, отримав 55,69% голосів у порівнянні з 44,3% для його суперника, лівоцентристського міністра фінансів Серхіо Масси, пише The Guardian.

Мілей назвав свою перемогу дивом. У своєму штабі він сказав, що "починається реконструкція Аргентини".

Мілей пообіцяв "кардинальні зміни", щоб подолати "трагічну реальність" Аргентини, пов’язану зі стрімкою інфляцією та повсюдною бідністю. Він також звернувся до міжнародної спільноти: "Аргентина повернеться на те місце у світі, яке вона ніколи не повинна була втрачати".

Мілей в минулому був вокалістом кавер-гурту Everest. Він був більш успішним як медіа-персона, знайшов славу економічного експерта в аргентинських телевізійних шоу, де він розповідав як про нещастя інфляції, так і про секс. Епатажність зробила його впізнаваним і допомогла почати кар'єру в політиці приблизно п'ять років тому.

Економіст-лібертаріанець був обраний до конгресу в 2021 році від своєї партії Libertad Avanza (Партія свободи).

Під час своєї кампанії Мілей пообіцяв скасувати центральний банк і доларизувати економіку, щоб подолати фінансову катастрофу, через яку 40% із 45 мільйонів громадян Аргентини опинилися в бідності, а інфляція зросла до понад 140%.