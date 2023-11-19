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Фінляндія почала зводити тимчасові огорожі на кордоні з Росією

Учора притулок у Фінляндії попросили 67 осіб.

Фінляндія почала зводити тимчасові огорожі на кордоні з Росією
Фото: yle.fi

На пункті Вартіус, що на кордоні Фінляндії та Росії, почали зводити тимчасові огорожі у прикордонній зоні. Прикордонникам допомагають фінські Збройні сили.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Yle.

"У безпосередній близькості від шлагбаумів будуються захисні споруди, тобто тимчасові перепони на державному кордоні. Цей захід щодо забезпечення роботи прикордонного пункту", – розповів начальник прикордонного пункту, капітан Йоуко Кіннунен.

Він додав, що ніч на прикордонних станціях минула спокійно. У суботу притулок запросили 67 осіб. Принаймні деякі з прохачів притулку були "виштовхнуті через кордон" проти їхньої волі.

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Як сказав Кіннунен, люди, які вчора перейшли кордон, поводилися агресивно щодо російської прикордонної влади, коли їх "виштовхували від російського прикордонного посту в бік Фінляндії", а потім закрили за ними ворота, тож повернення на російську територію стало неможливим.

"Поведінка останньої групи, що складалася з 20 осіб, показала, що вони не хочуть в'їжджати до Фінляндії", – каже Кіннунен.

За його словами, на кордоні також було чути гнівні вигуки щодо російських прикордонників.

Нагадаємо, Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з Росією. Були закриті пункти Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра і Нійрала. Вчора зранку на пунктах пропуску зібралася велика кількість мігрантів, яких російська влада пропускає без належних документів.

Фінський президент Саулі Нііністьо вважає різке збільшення кількості російських нелегалів помстою Кремля за вступ країни до НАТО.

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