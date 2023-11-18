До 18 лютого наступного року пункти пропуску не працюватимуть.

Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні з Росією, зокрема ПП Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра і Нійрала. Вже вранці суботи на пунктах пропуску зібралася велика кількість мігрантів, яких російська влада пропускає без належних документів, пише видання Yle.

Відомо, що Фінляндія звинувачує російську владу у допомозі мігрантам в перетині кордону задля заявки на притулок у країні ЄС. Тепер такі заяви про надання притулку розглядатимуться два прикордонні пости Салла і Вартіус, розташовані за сотні кілометрів на північ.

У Фінляндії значно зросла кількість незадокументованих шукачів притулку на південному сході лише за попередню добу уряд країни називав цифру у 163 заяви, що вдвічі більше, ніж за весь попередній тиждень.

Напередодні Фінляндія анонсувала закриття чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Росією. Ба більше, Міністерство внутрішніх справ Фінляндії пропонує повністю закрити кордон з РФ.