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Фінляндія може повністю закрити кордон з Росією

В уряді готують відповідний законопроєкт.

Фінляндія може повністю закрити кордон з Росією
Фото: yle.fi

Міністерство внутрішніх справ Фінляндії готує законопроєкт згідно якого країна, ймовірно, зможе закрити кордон з Російською Федерацією. Про це повідомляє MTV Uutiten.

Відповідний крок є запасним варіантом на випадок, якщо кількість шукачів притулку у Фінляндії збільшиться.

Також, в уряді вважають, що потреби у повному закритті кордону поки що немає. Тому Держрада не збиратиметься на додаткове засідання, хоча до цього уряд готовий до цього.

Нагадаємо, у четвер уряд Фінляндії вирішив закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра і Нійрала в ніч з п'ятниці на суботу. Заборона діятиме до 18 лютого. 

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