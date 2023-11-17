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Сунак продовжує наполягати на втіленні плану висилки мігрантів із Британії до Руанди

Ідея надіслати мігрантів із британської території до Руанди з'явилася ще в 2022, але втілення плану заблокував суд.

Сунак продовжує наполягати на втіленні плану висилки мігрантів із Британії до Руанди
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ріші Сунак продовжує наполягати на необхідності втілення плану з висилки мігрантів до Руанди. Він відкинув звинувачення звільненої ним міністерки внутрішніх справ Суелли Браверман щодо відсутності в нього плану дій після заборони Верховним судом, пише The Guardian.

Сунак сказав, що цього року в Британії був прогрес у боротьбі з напливом мігрантів. За його словами, кількість перетинів кордону зменшилася на третину, оскільки Британія співпрацює з іншими країни задля боротьби зі злочинними угрупованнями.

"Ми повинні розробити та запустити план щодо Руанди. Я зроблю все можливе, щоб це сталося", – сказав він, додавши, що його терпіння, "як і всіх інших", закінчується. 

Сунак упевнений, що Руанда безпечна для відправки туди мігрантів. 

Ідея висилки мігрантів у Руанду спричинила суперечки між урядовцями. Сунак анонсував нову угоду з Руандою, яка передбачає вивезення до неї з британської території мігрантів. Ці мігранти законодавчо мають бути захищеними від висилки з Руанди і чекати там рішення про отримання притулку в Британії. Країна отримуватиме від Британії за це гроші. Згідно з планом, такі рейси для мігрантів мали б запрацювати вже в 2024, але Верховний суд заборонив його втілювати, оскільки не вважає Руанду безпечною, а правозахисники говорили, що в країні влада придушує інакомислення. 

План з'явився ще за уряду Бориса Джонсона. 

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