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Єврокомісія заборонила своїм працівникам розміщувати рекламу на соцплатформі X

Рішення було схвалено через стурбованість дезінформацією щодо війни Ізраїлю та ХАМАСу.

Єврокомісія заборонила своїм працівникам розміщувати рекламу на соцплатформі X
Фото: EPA/UPG

Департамент комунікацій Європейської комісії попросив усі виконавчі служби ЄС припинити розміщення реклами на соціальній платформі X (колишній Twitter) через стурбованість щодо поширення дезінформації.

Про це пише Politico.

Речниця Комісії Дана Спінант заявила, що дезінформація на X, особливо щодо війни між Ізраїлем та Хамасом, змусила установу “рекомендувати тимчасово призупинити рекламу на цій платформі” для збереження репутації ЄК.

Соцплатформа опинилася у центрі уваги Європі після ухвалення нового Закону про цифрові послуги (DSA). Єврокомісія, яка забезпечує дотримання закону, у жовтні направила офіційний запит компанії з вимогою роз’яснити, чи платформа розв'язує питання незаконного контенту та дезінформації, пов'язаною з атакою ХАМАСу 7 жовтня, відповідно до вимог закону.

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Служби ЄС, як і раніше, можуть використовувати X для спілкування через численні профільні сторінки Комісії, але відділ комунікацій скасовує платну рекламу на платформі. За словами Спінант, департамент розгляне можливість використання альтернативних платформ (наприклад, LinkedIn, Instagram чи Facebook) або цифрової реклами на вебсайтах. 

“Ми також вивчаємо нові платформи, щоб урізноманітнити нашу присутність у соціальних мережах”, − зазначила речниця.

Нагадаємо, Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Європейського Союзу Тьєррі Бретон закликав Ілона Маска боротися з поширенням дезінформації у соцмережі X після атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

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