ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
Суддя Верховного суду, яка отримує пожиттєві мільйонні виплати від держави, має російське громадянство
Суддя Верховного суду, яка отримує пожиттєві мільйонні виплати від держави, має російське громадянство
На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
ГоловнаСвіт

​У ЄС закликали Ілона Маска боротися з поширенням фейків у соцмережі Х після атаки ХАМАС на Ізраїль

Наразі є ознаки того, що X використовується для поширення незаконного контенту і дезінформації в ЄС.

​У ЄС закликали Ілона Маска боротися з поширенням фейків у соцмережі Х після атаки ХАМАС на Ізраїль
Фото: dnipro.tv

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Європейського Союзу Тьєррі Бретон закликав Ілона Маска боротися з поширенням дезінформації у соцмережі X (колишній Twitter) після атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє Reuters.

Бретон наголосив, що наразі є ознаки того, що X використовується для поширення незаконного контенту і дезінформації в ЄС.

"Тому я пропоную вам терміново забезпечити ефективність ваших систем і повідомити моїй команді про вжиті антикризові заходи", - йдеться у його листі до Маска.

Бретон наголосив, що правила щодо онлайн-контенту, відомі як Закон про цифрові послуги (DSA), вимагають від X та інших великих онлайн-платформ видаляти незаконний контент та фейки. Невиконання DSA може призвести до штрафів з боку ЄС у розмірі до 6% від глобального обороту компанії.

Ілон Маск, своєю чергою, заявив, що політика його компанії "полягає у відкритості і прозороті".

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Будь ласка, назвіть порушення, які є на X, щоб громадськість могла їх побачити", - написав він.

На це єврокомісар зауважив, що Маск "добре знає про повідомлення користувачів - і влади - про фейковий контент і прославляння насильства".

"Від вас залежить, чи продемонструєте ви, що дотримуєтеся свого слова", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці вересня соціальна платформа X скасувала можливість повідомляти про допис, який містить фейки. Це була функція, відмінна від тих, які компанія вже використовує для інформування про зловживання чи ворожі висловлювання. 

Із 2021 року користувачі X у США, Австралії та Південній Кореї мали змогу позначати твіти, які, на їхню думку, містили оманливу інформацію.  На початку 2022 року функцію активізували у Бразилії, Філіппінах та Іспанії, причому адміністрація компанії тоді відзначила важливість такого інструменту під час виборів. Однак протягом останніх тижнів цей інструмент був видалений.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies