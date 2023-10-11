​У ЄС закликали Ілона Маска боротися з поширенням фейків у соцмережі Х після атаки ХАМАС на Ізраїль

Наразі є ознаки того, що X використовується для поширення незаконного контенту і дезінформації в ЄС.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Європейського Союзу Тьєррі Бретон закликав Ілона Маска боротися з поширенням дезінформації у соцмережі X (колишній Twitter) після атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє Reuters.

Бретон наголосив, що наразі є ознаки того, що X використовується для поширення незаконного контенту і дезінформації в ЄС.

"Тому я пропоную вам терміново забезпечити ефективність ваших систем і повідомити моїй команді про вжиті антикризові заходи", - йдеться у його листі до Маска.

Бретон наголосив, що правила щодо онлайн-контенту, відомі як Закон про цифрові послуги (DSA), вимагають від X та інших великих онлайн-платформ видаляти незаконний контент та фейки. Невиконання DSA може призвести до штрафів з боку ЄС у розмірі до 6% від глобального обороту компанії.

Ілон Маск, своєю чергою, заявив, що політика його компанії "полягає у відкритості і прозороті".

"Будь ласка, назвіть порушення, які є на X, щоб громадськість могла їх побачити", - написав він.

На це єврокомісар зауважив, що Маск "добре знає про повідомлення користувачів - і влади - про фейковий контент і прославляння насильства".

"Від вас залежить, чи продемонструєте ви, що дотримуєтеся свого слова", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці вересня соціальна платформа X скасувала можливість повідомляти про допис, який містить фейки. Це була функція, відмінна від тих, які компанія вже використовує для інформування про зловживання чи ворожі висловлювання.

Із 2021 року користувачі X у США, Австралії та Південній Кореї мали змогу позначати твіти, які, на їхню думку, містили оманливу інформацію. На початку 2022 року функцію активізували у Бразилії, Філіппінах та Іспанії, причому адміністрація компанії тоді відзначила важливість такого інструменту під час виборів. Однак протягом останніх тижнів цей інструмент був видалений.