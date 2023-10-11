​США можуть одночасно підтримувати і Україну, і Ізраїль, - Салліван

"У нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити".

США мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати боротьбу України проти російської агресії та підтримувати Ізраїль у захисті своєї території і громадян.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, передає "Голос Америки".

“Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль”, - зауважив Салліван під час брифінгу, на якому великою мірою домінували питання, пов’язані з нападом ХАМАСу на Ізраїль та ситуацією із американськими заручниками й загиблими громадянами США.

"Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити", - наголосив він.

Салліван також підтвердив, що адміністрація президента Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні, а також пакет допомоги Ізраїлю. Він не уточнив, чи це буде об’єднаний запит, а також, яку саме форму він матиме.

Також Салліван вкотре наголосив, що допомога Україні - в інтересах США і вимагає набагато менше ресурсів, ніж могло би бути, якби Росія потенційно змогла перемогти Україну і поширити свою агресію на інші країни в Європі.

Нагадаємо, напередодні Reuters повідомило, що армія США закликає Конгрес схвалити додаткове фінансування для підтримки Ізраїля і України.

Раніше також повідомлялось, що адміністрація Байдена готує новий пакет озброєння для України. Очікується, що сума допомоги становитиме близько 200 млн доларів і може містити боєприпаси та наземну техніку, аналогічні тим, що були в останніх пакетах допомоги.