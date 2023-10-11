На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Суддя Верховного суду, яка отримує пожиттєві мільйонні виплати від держави, має російське громадянство
Суддя Верховного суду, яка отримує пожиттєві мільйонні виплати від держави, має російське громадянство
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
ГоловнаСвіт

​США можуть одночасно підтримувати і Україну, і Ізраїль, - Салліван

"У нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити".

​США можуть одночасно підтримувати і Україну, і Ізраїль, - Салліван
Фото: ЕРА/UPG

США мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати боротьбу України проти російської агресії та підтримувати Ізраїль у захисті своєї території і громадян.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, передає "Голос Америки".

“Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль”, - зауважив Салліван під час брифінгу, на якому великою мірою домінували питання, пов’язані з нападом ХАМАСу на Ізраїль та ситуацією із американськими заручниками й загиблими громадянами США.

"Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити", - наголосив він.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Салліван також підтвердив, що адміністрація президента Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні, а також пакет допомоги Ізраїлю. Він не уточнив, чи це буде об’єднаний запит, а також, яку саме форму він матиме.

Також Салліван вкотре наголосив, що допомога Україні - в інтересах США і вимагає набагато менше ресурсів, ніж могло би бути, якби Росія потенційно змогла перемогти Україну і поширити свою агресію на інші країни в Європі.

Нагадаємо, напередодні Reuters повідомило, що армія США закликає Конгрес схвалити додаткове фінансування для підтримки Ізраїля і України.

Раніше також повідомлялось, що адміністрація Байдена готує новий пакет озброєння для України. Очікується, що сума допомоги становитиме близько 200 млн доларів і може містити боєприпаси та наземну техніку, аналогічні тим, що були в останніх пакетах допомоги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies