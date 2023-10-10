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В результаті авіаудару загинули двоє членів політичного офісу ХАМАС

Вони були вбиті під час авіаудару в Хан-Юнісі на півдні Сектора Гази.

В результаті авіаудару загинули двоє членів політичного офісу ХАМАС
Джавад Абу Шаммала та Закарія Абу Маамар
Фото: The Times of Israeli

Внаслідок авіаційного удару Ізраїля загинули двоє членів політичного офісу ХАМАС.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Джавад Абу Шаммала та Закарія Абу Маамар були вбиті під час авіаудару в Хан-Юнісі на півдні Сектора Гази.

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Також в окремих заявах ізраїльські військові підтвердили вбивство Абу Шаммали та Абу Маамара. Вони додали, що лідери ХАМАС були вражені вночі.

Видання The Times of Israeli повідомляє, що вони були вбиті внаслідок удару безпілотниками.

Джавад Абу Шаммал був міністром економіки ХАМАС, він виділяв кошти на фінансування руху. Закарія Абу Маамар вважався старшим керівником і координатором між групами бойовиків у Секторі Гази.

Нагадаємо, військовий кабінет Ізраїлю зараз має вирішити, почнеться чи ні сухопутна операція Армії оборони Ізраїлю на територію Сектору Гази. Водночас кінцева мета Ізраїлю – потрапити у будь-яку точку, де нині розміщуються осередки терористів. 

Також повідомляється, що частину призваних резервістів Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) перекинули на північ країни – до кордонів Лівану та Сирії.

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