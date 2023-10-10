Зеленський: "зерновий коридор" через Молдову і Румунію - це взірець того, як багато ми можемо зробити разом

Президент Володимир Зеленський анонсував створення нового "зернового коридору" через Молдову та Румунію.

Про це він заявив на пресконференції після переговорів із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом у Бухаресті.

"Обговорили з президентом наші можливі спільні дії щодо захисту не просто портів, а всього регіону України, Молдови, Румунії, наших людей... Окремо я хочу відзначити один із стратегічних напрямів нашої співпраці. У трикутнику Україна, Румунія, Молдова ми здатні створити дуже потужну основу для розвитку не лише наших країн та народів, а й усієї Європи", - сказав Зеленський.

"І вже скоро запрацює "зерновий коридор" з України через Молдову, Румунію. І це - взірець того, як багато ми можемо зробити разом. Що матиме велике значення не лише для нас, а й для Європи та світу в цілому", - зазначив президент.

Він додав, що цей проєкт сприятливо вплине на розвиток бізнесу всіх країн-учасниць.

"Дуже важливо, що співпраця між Україною, Молдовою та Румунією дає стимул для розвитку бізнесу, інфраструктури та робочих місць для наших народів", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у вересні прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку анонсував свій візит із декількома міністрами до Києва, щоб завершити переговори щодо експорту українського зерна до Румунії. Після 15 вересня, дати, коли закінчилося ембарго ЄС на імпорт українського зерна, Польща, Словаччина та Угорщина заявили, що заборону таки продовжать, а Румунія висловилася за збільшення обсягів транзиту.