Росія не спроможна заблокувати експорт зерна з України, – Сергій Братчук

Речник Одеської ОВА заявив, що гуманітарні коридори в Чорному морі, попри спробу Росії зупинити рух суден у бік портів Одеси, продовжують функціонувати та демонструють свою ефективність

Незважаючи на припинення дії "зернової угоди" та спробу Росії зупинити рух суден у бік портів Одеси, гуманітарні коридори в Чорному морі, продовжують функціонувати, демонструють свою ефективність і доводять, що РФ не спроможна повністю заблокувати експорт зерна. Про це заявив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі марафону "Єдині новини".

"Ми не можемо говорити, що "зернова ініціатива" працює, оскільки немає сьогодні "зернової угоди". Попри це вийшло п'ять суден із портів Великої Одеси. Це було навігаційне завдання для Військово-морських сил, Збройних сил України вивезти ці судна, дати шлях тим, які залишилися 24 лютого 2022 року на початку повномасштабного вторгнення і були заблоковані", – зазначив Братчук .

За його словами, головним досягненням українських військових є те, що вони змогли спрацювати й у зворотному напрямку, адже два балкери, що мали завантажити українську агропродукцію, змогли вирушити до портів призначення в Азії та Африці.

"Маршрути проходять через українські територіальні води, далі в Румунію і ще далі до Босфору. Ми бачимо, що робить ворог, який намагається атакувати. Можливо, він цілиться в деякі об'єкти, припортову інфраструктуру. Але ми бачимо, як відпрацьовують наші сили протиповітряної оборони", – сказав він.

Також спікер Одеської ОВА зазначив, що за умови вдосконалення системи ППО на півдні Одеської області, гуманітарний "зерновий коридор" зможе далі працювати.

Нагадаємо, з українських портів Чорноморськ та Південний вийшли ще три балкери, завантажені агропродукцією та залізною рудою.