В Україну прибула делегація МВФ на чолі з заступником директора Європейського департаменту

Команда МВФ на чолі із заступником директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішна проводить зустріч із представниками влади України в Києві.

Сьогодні, 1 жовтня, делегація Міжнародного валютного фонду на чолі із заступником директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан проводить зустріч з представниками влади України та важливими партнерами. Про це повідомляє постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

«Діалог фокусуватиметься на перспективних заходах і викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), яку реалізує Україна за підтримки МВФ», – зазначив Ваграм Степанян.

Нагадаємо, рада директорів МВФ схвалила передачу Україні близько 890 млн доларів, ці гроші будуть спрямовані на бюджетну підтримку. Також, станом на початок вересня до загального фонду державного бюджету надійшло 29,7 млрд доларів або 1086,5 млрд грн від міжнародних партнерів.