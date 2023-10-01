​У Києві обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці
​У Києві обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Поліція Лас-Вегаса звинуватила чоловіка у вбивстві репера Тупака Шакура
Поліція Лас-Вегаса звинуватила чоловіка у вбивстві репера Тупака Шакура
ГоловнаЕкономікаДержава

В Україну прибула делегація МВФ на чолі з заступником директора Європейського департаменту

Команда МВФ на чолі із заступником директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішна проводить зустріч із представниками влади України в Києві.

В Україну прибула делегація МВФ на чолі з заступником директора Європейського департаменту
Фото: publika.md

Сьогодні, 1 жовтня, делегація Міжнародного валютного фонду на чолі із заступником директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан проводить зустріч з представниками влади України та важливими партнерами. Про це повідомляє постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

«Діалог фокусуватиметься на перспективних заходах і викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), яку реалізує Україна за підтримки МВФ», – зазначив Ваграм Степанян.

Нагадаємо, рада директорів МВФ схвалила передачу Україні близько 890 млн доларів, ці гроші будуть спрямовані на бюджетну підтримку. Також, станом на початок вересня до загального фонду державного бюджету надійшло 29,7 млрд доларів або 1086,5 млрд грн від міжнародних партнерів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies