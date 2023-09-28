Спростування неправдивої інформації від народної депутатки Галини Янченко. Офіційна заява акціонерів й менеджерів ПАТ “Укрінком"

Акціонери та менеджмент ПАТ “Укрінком” змушені знову публічно відповідати на системні маніпуляції та введення в оману боржників, вкладників, кредиторів та суддів.

Наразі неправдиву інформацію розповсюджують Галина Янченко, народна депутатка України та секретар Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з захисту прав інвесторів, та традиційно Світлана Рекрут, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ймовірно, що пані народна депутатка також введена в оману представниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Адже опубліковані нею матеріали є не тільки юридично неправдивими, але й фактичною маніпуляцією.

Приводимо свої відповіді на публікацію Галини Янченко в блозі на сайті “Економічна правда”.

Галина Янченко та Світлана Рекрут: Компанію “Укрінком” заснували власники "Укрінбанку" після того, як НБУ визнав банк неплатоспроможним.

Укрінком: Це одна й та сама компанія, яка має ідентичний код ЄДРПОУ. Ми змінили назву після того, як перестали бути банком, щоби не вводити людей в оману.

Галина Янченко та Світлана Рекрут: Вивели на неї усі активи банку, спершу дочекавшись, поки Фонд гарантування вкладів виплатить його вкладникам 1,8 млрд грн, надані як позика державою.

Укрінком: З 2015 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повернув вкладникам ПАТ «УКРІНБАНК» — 1,622 млрд гривень, а ПАТ «УКРІНКОМ» власними силами — 1,5 млрд

Стратегічна мета ПАТ “Укрінком” — виплатити гроші всім кредиторам та вкладникам. Доступ до цих грошей ми отримуємо після перемоги у всіх судах, коли стягнемо борги з усіх неплатників.

Галина Янченко та Світлана Рекрут: Намагається позбутись своїх зобов’язань шляхом втечі в контрольоване банкрутство.

Укрінком: Акціонери ПАТ “Укрінком” весь час живуть та працюють в Києві, перебувають на зв‘язку з нашими кредиторами. Адреса нашого офісу відома в тому числі на Google Maps, наші адвокати відомі, наші радники (в тому числі Джим Слеттері) відомі.

Судові справи також відомі. Тому викликає подив така позиція, бо ми хочемо піти в контрольоване банкрутство під контролем Суду, а не одного кредитора чи боржника. У нас є інформація, що цей кредитор вже домовився з боржником, і вони діють спільно в публікації неправдивої інформації про ПАТ “Укрінком”.

До речі, пані Янченко стала нам відома з публікації в медіа. Вона не відповідає на наші звернення, не рахуючи “відписки” на лист від Джима Слеттері, та не залучає нас в комунікацію в рамках ТСК.

Можливо ми з вами публічно зустрінемось, разом з журналістами, та обговоримо наш кейс?

Адже ви НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ. А ми також є народом, громадянами України, про яких ви ПУБЛІЧНО говорите неправду.

Галина Янченко та Світлана Рекрут: У 2020 р. парламент ухвалив відомий "банківський" закон №590-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", яким чітко визначено, що процедура виведення банку з ринку не може бути зупинена за жодних обставин.

Укрінком: Згідно Конституції України, Закон не має зворотної сили. Бо Постановою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 09.08.2019 року та Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 20.02.2018 року у справі № 826/14033/17 Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 14.12.2017 залишено без змін.

Таким чином, в судовому порядку в рамках трьох інстанцій, в тому числі найвищою судовою інстанцією — Верховним Судом України — було підтверджено протиправність рішень НБУ та ФГВФО про запровадження тимчасової адміністрації та початок процедури виведення банку з ринку.

Процедура ліквідації банку скасована Судами трьох інстанцій ДО появи та прийняття “антиколомойського закону”.

Галина Янченко та Світлана Рекрут: На сьогодні вимоги вкладників "Укрінбанку" сягають майже 3 млрд грн.

Це і ті 1,8 млрд грн, які Фонд виплатив вкладникам у межах гарантій, взявши позику у держави, та які зараз вкрай потрібні країні в умовах війни; і понад 607 млн грн, які досі не отримали вкладники банку за своїми вкладами у понад 200 000 грн.

Укрінком: Пані народна депутатка умисно не вказує те, що ми власними коштами сплатили 1,5 млрд гривень своїм вкладникам.

На сьогодні вимоги вкладників складають 600 млн гривень. Ще 18.03.2016 року ми звертались до ФГВФО призупинити виплати. Це було відразу після того, як ми виграли перший суд.

Також бачимо маніпуляцію про війну. Нагадаємо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає майно банків за 5-7% від їх ринкової вартості. Різницю покриває державними грошима, беручи кредити у Мінфіна.

Чому ви не продаєте активи за ринковими цінами?

Галина Янченко та Світлана Рекрут: Виходить, що поки, наприклад, відносно Ігоря Коломойського тривають судові процеси за доведення до неплатоспроможності "ПриватБанку", менш відомі, але не менш одіозні колишні власники "Укрінбанку" через суди роблять спроби "повісити" на державу і всіх платників податків 1,8 млрд грн, які свого часу було виплачено з державного бюджету вкладникам.

Укрінком: Класична маніпуляція, поставити двох не пов‘язаних один з одним осіб в одну категорію. Ознайомтесь, будь ласка, що саме інкримінують Коломойському. І перестаньте маніпулювати.