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Кількість запасів у ПСГ продовжує збільшуватися попри те, що Україна вже достроково закачала плановий обсяг газу на зиму

Наразі кількість запасів у ПСГ перевищує 15,1 млрд куб м. газу. 

Кількість запасів у ПСГ продовжує збільшуватися попри те, що Україна вже достроково закачала плановий обсяг газу на зиму
Фото: Група Нафтогаз

Група “Нафтогаз” повідомляє, що її голова Олексій Чернишов взяв участь в індустріальній конференції «Енергія бізнесу», організованій Forbes Ukraine.

“Це буде перша зима для України, яку ми пройдемо завдяки газу власного видобутку, не витративши ані копійки з державного бюджету на закупівлю імпортного палива”, — заявив голова Групи Нафтогаз Олексій Чернишов. 

Він нагадав, що підготовка до цьогорічного опалювального сезону проходить на належному рівні. 

Зокрема, Нафтогаз достроково заповнив підземні газосховища для проходження цієї зими. Кількість запасів у ПСГ нині перевищує 15,1 млрд куб м. газу. Минулого тижня цей показник становив 14,7 млрд куб. м.

“Для реформування сектору нам потрібен вільний ринок енергії, що збільшить конкуренцію, а відтак — покращить енергоефективність та нашу енергетичну незалежність», — зазначив  голова НАК. 

Ці та інші кроки, наприклад, як створення незалежних наглядових рад, за словами Олексія Чернишова, стимулюватимуть реформування галузі швидше та ефективніше. 

«Лише за складний 2022 рік Нафтогаз сплатив до державної казни понад 90 млрд грн відрахувань, що становило 13% від дохідної частини держбюджету. Ми є одним з найбільших платників податків і в наших планах — нарощувати цей показник», — підсумував він.

Нагадаємо, Укртрансгаз почав закачувати газ у підземні сховища для наступного опалювального сезону в квітні. За сезон відбору, а саме з 7 жовтня 2022 року, з ПСГ було відібрано 5,572 млрд кубометрів газу.

На початку року під час перемовин у Давосі "Нафтогаз" домовився про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону. Також Нафтогаз домовився з ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великобританією про фінансування закупівлі додаткового газу.

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