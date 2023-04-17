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Укртрансгаз почав закачувати газ у підземні сховища для наступного опалювального сезону

Упродовж опалювального сезону 2022/2023, навіть попри повномасштабне вторгнення Росії, ПСГ працювали безперебійно.

Укртрансгаз почав закачувати газ у підземні сховища для наступного опалювального сезону
Укртрансгаз
Фото: utg.ua

Оператор газосховищ України "Укртрансгаз" почав новий сезон закачування газу в підземні сховища (ПСГ).

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що за сезон відбору, а саме з 7 жовтня 2022 року, з ПСГ було відібрано 5,572 млрд кубометрів газу.

"Порівняно з попередніми роками цьогорічний сезон відбору був коротшим. Це пов'язано зі сприятливими погодними умовами та відносно теплою зимою. Я дуже вдячний команді Укртрансгазу, а також працівникам всієї Групи Нафтогаз, за злагоджену роботу минулої зими. Завдяки їй ми змогли встояти та забезпечити теплом українців", – зазначив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Він також додав, що впродовж опалювального сезону 2022/2023 років, навіть попри повномасштабне вторгнення Росії, українські ПСГ працювали безперебійно.

"Ми продовжуємо роботу у штатному режимі. Наша команда готова до будь-яких викликів. Фактично ми вже розпочали підготовку до наступної зими", – запевнив т.в.о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" Роман Малютін.

Нагадаємо, в січні під час перемовин у Давосі "Нафтогаз" домовився про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону. Також Нафтогаз домовився з ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великобританією про фінансування закупівлі додаткового газу.

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