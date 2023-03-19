Більшість українців вважають, що енергетики впорались із проблемами енергосистеми, - опитування

80% опитаних сказали, що вони дуже задоволені діями влади щодо енергозабезпечення під час проходження цього опалювального сезону.

Українці переважно високо оцінили роботу енергетиків під час цього опалювального сезону, який проходив за умов регулярних ракетних атак Росії по енергосистемі.

Про це повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Він розповів, що "Центр Разумкова" провів соціологічне опитування, щоб дізнатись відношення українців до дій влади та ситуації в країні.

80% опитаних сказали, що вони дуже задоволені діями влади щодо енергозабезпечення під час проходження цього опалювального сезону. 16% відповіли, що вони навпаки дуже не задоволені.

"Такий позитивний результат було досягнуто, головним, чином через самовіддану роботу енергетиків у польових умовах, що працювали в цей опалювальний сезон за виключно важких обставин, у тому числі, під ворожими обстрілами", - зазначив Омельченко.

Він також наголосив, що немало енергетиків загинуло й було поранено для того, щоб українці мали світло у своїх оселях.

Також Омельченко додав, що для відновлення енергетичних об’єктів слід ще зробити багато чого. В першу чергу, - необхідно створити європейську модель ринку.

"Небагато вірило людей, що Україна пройде цю зиму без блекауту, який міг статися як наслідок небачених у світовій історії ракетних ударів та атак дронів на цивільну енергетичну інфраструктуру", - зазначив він.

Нагадаємо, 13 березня в Херсонській області російські окупанти атакували бригаду енергетиків.