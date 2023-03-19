Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді (оновлено)
Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді (оновлено)
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення
На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення
ГоловнаСуспільствоВійна

​У боях за Бахмут загинув поліцейський з полку "Київ" Руслан Грама

Він присвятив службі в органах внутрішніх справ 13 років життя.

​У боях за Бахмут загинув поліцейський з полку "Київ" Руслан Грама
Руслан Грама
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Під час бою з російськими загарбниками в Бахмуті героїчно загинув поліцейський зполку особливого призначення "Київ" Руслан Грам.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Києва.

"Столичні правоохоронці схиляють голови у скорботі. 18 березня під час тяжкого бою у Бахмуті героїчно загинув наш колега з полку «Київ» Руслан Грама. Він проявив мужність, захищаючи нашу державу від окупантів ціною власного життя. Старший сержант ніколи не боявся ризикувати. Одним із перших йшов туди, де наступав ворог. Він бачив війну з 2014 року і щоразу з відданістю та неймовірною жагою звільнити наші землі вступав у бій", - йдеться в повідомленні.

Поліцейський взводу № 1 роти № 2 полку поліції особливого призначення "Київ" Руслан Грама присвятив службі в органах внутрішніх справ 13 років життя.

"Наш колега не раз давав гідну відсіч російським загарбиникам, був хоробрим та сильним бійцем. Руслан щиро вірив у Перемогу! І нині його побратими помстяться окупанту за таку важку втрату. Ми пам‘ятатимемо Руслана Грама щирим, відданим Присязі Героєм. Ніколи не забудемо твій внесок у звільнення Донеччини. Це непоправима втрата для усього особового складу поліції Києва. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також