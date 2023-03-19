За час повномасштабної війни загинули 68 рятувальників, п’ятеро - в російському полоні

За час повномасштабної війни з Росією понад 200 рятувальників отримали поранення, а 68 співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій – загинули.

Про це поінформував голова ДСНС Сергій Крук, передає Укрінформ.

"На сьогодні загинуло 68 рятувальників, та поранених 201 рятувальник", - сказав Крук в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що останнім часом росіяни часто обстрілюють саме підрозділи ДСНС. Чому це відбувається, йому незрозуміло.

"Ми підпадаємо під захист Женевських конвенцій. Ми не є тими підрозділами, які беруть участь у бойових діях, у кого є зброя тощо. І ми мали надію, що рятувальники не будуть гинути, що їх не будуть розстрілювати, брати у полон. Але у перші дні війни ми зрозуміли, що російський агресор зневажає міжнародні норми, правила", - зауважив Крук.

"При проведенні евакозаходів у Ірпені, Бучі - бо цим займалися ми спільно з поліцією - нас брали у полон, у нас забирали техніку. При проведенні евакозаходів з Маріуполя, на території Запорізької області (у рятувальників, - ред.) також відбирали техніку, розстрілювали техніку, брали у полон. На сьогодні у нас п'ятеро рятувальників перебуває у полоні", - додав голова ДСНС.

13 грудня 2022 року речник ДСНС Олександр Хорунжий повідомляв, що з початку повномасштабного російського вторгнення загинули 54 рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, 27 лютого вночі рашисти завдали трьох ударів по місту Хмельницькому. В результаті обстрілів постраждали цивільні будинки. Ліквідовуючи наслідки ворожих обстрілів, загинули двоє рятувальників.

23 лютого окупанти прицільно обстріляли українських рятувальників на Харківщині. Тоді внаслідок обстрілу було пошкоджено чотири одиниці техніки, особовий склад не постраждав.

Упродовж 2022 року нагороди здобули 6 404 рятувальники. Зокрема, 248 з них були відзнаені державними нагородами, 25 – посмертно.