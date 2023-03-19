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За тиждень ЗСУ знищили майже 6 тис. окупантів

Українськими захисниками знищено 66 танків росіян.

За тиждень ЗСУ знищили майже 6 тис. окупантів
Скріншот відео
Фото: Десантно-штурмові війська

Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів про втрати ворога за тиждень.

Про це Павлюк написав у Телеграм.

"За тиждень 13-19 березня Силами оборони України знищено близько 5 тис. 820 осіб особового складу противника. Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ: 66 танків, 84 бойових броньованих машини, 81 артилерійська система, 14 РСЗВ, 9 установок ППО, 60 одиниць автотехніки, 20 одиниць спеціальної техніки", - написав він.

Окрім цього, за його словами, українськими захисниками збито один літак, один гелікоптер та 51 БпЛА.

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Нагадаємо, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 19.03.2023 орієнтовно склали 164 910 окупантів. За вчора захисники ліквідували ще 710 загарбників.

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