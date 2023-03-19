На півдні Сили оборони знищили ЗРК окупантів

На південному напрямку Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс "Стріла-10" та пересувний пункт розвідки й управління російських загарбників.

Про це Оперативне командування "Південь" повідомило у Facebook.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують бойову роботу на ретельно вивірених об’єктах і пунктах базування ворога. За її результатами маємо підтвердження про знищення зенітно ракетного комплексу "Стріла-10", пересувного пункту розвідки і управління, танку Т-62, а також зменшено артилерійську потужність ворога на дві артустановки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 19.03.2023 орієнтовно склали 164 910 окупантів. За вчора захисники ліквідували ще 710 загарбників.