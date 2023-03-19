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На півдні Сили оборони знищили ЗРК окупантів

Також ліквідовано танк росіян.

На півдні Сили оборони знищили ЗРК окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

На південному напрямку Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс "Стріла-10" та пересувний пункт розвідки й управління російських загарбників.

Про це Оперативне командування "Південь" повідомило у Facebook.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують бойову роботу на ретельно вивірених об’єктах і пунктах базування ворога. За її результатами маємо підтвердження про знищення зенітно ракетного комплексу "Стріла-10", пересувного пункту розвідки і управління, танку Т-62, а також зменшено артилерійську потужність ворога на дві артустановки", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 19.03.2023 орієнтовно склали 164 910 окупантів. За вчора захисники ліквідували ще 710 загарбників.

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