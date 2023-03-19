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У Карпатах відлига, можливе сходження лавин

На горі Піп Іван стовпчик термометра показував -4 градуси.

У Карпатах відлига, можливе сходження лавин
Фото: Чорногірський рятувальний пост

Українців попереджають про загрозу сходження снігових лавин у Карпатах сьогодні та завтра. 

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У зв’язку з відлигою 19-20 березня на високогір'ї Закарпатської, а 20 березня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту зазначають, що станом на ранок 19 березня на горі Піп Іван ясно, вітер північно-західний 6 м/с. Стовпчик термометра показував -4 градуси.

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Нагадаємо, що через аномально теплу зимову погоду у Карпатах зі сплячки виходили бурі ведмеді.

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