У Карпатах відлига, можливе сходження лавин

Українців попереджають про загрозу сходження снігових лавин у Карпатах сьогодні та завтра.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У зв’язку з відлигою 19-20 березня на високогір'ї Закарпатської, а 20 березня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту зазначають, що станом на ранок 19 березня на горі Піп Іван ясно, вітер північно-західний 6 м/с. Стовпчик термометра показував -4 градуси.

Нагадаємо, що через аномально теплу зимову погоду у Карпатах зі сплячки виходили бурі ведмеді.