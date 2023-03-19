У Рубіжному окупанти залишають на роботі лише громадян з паспортом РФ

У тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області російські загарбники залишають на роботі лише громадян, які мають паспорт РФ.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Зокрема, місцева окупаційна «влада» примушує населення міста отримувати російське громадянство.

«Українських паспортів у людей поки що не відбирають, проте, для працевлаштування чи можливості не бути звільненим необхідно мати паспорт громадянина РФ», - пояснили в ОВА.

Також повідомляється, що окупаційна «влада» так званої «ЛНР» ввела в дію швидкоруч складений і ухвалений закон, що дозволяє вийти з українського громадянства, оминаючи всі передбачені строки і процедури. Таким чином, відтепер житель тимчасово окупованої території не вважається громадянином України, за думкою загарбників, з моменту подачі відповідної заяви, а не її розгляду і прийняття рішення.

«Тобто громадянин будь-якої іншої країни може це зробити виключно на загальних засадах, від українців, що мають реєстрацію на території РФ, цього взагалі не вимагають робити», - зазначає ОВА.

А от жителів окупованої Луганщини окупанти змушують поспішати, шантажують прискоренням відмови від громадянства України.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території Луганської області росіяни створюють умови для прискореної паспортизації неповнолітніх дітей.