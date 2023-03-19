Проголошення Мелітополя "столицею" окуповної Запорізької обл. є визнанням того, що всю її РФ ніколи не захопить, – МО Британії

Запорізька – одна з чотирьох областей, яку росіяни намагалися анексувати після фейкового референдуму в вересні 2022.

Окупаційна "влада" тимчасово захопленої частини Запорізької області 3 березня заявила, що Мелітополь буде "столицею" загарбаної ними території.

Колаборант Євген Балицький сказав, що це – тимчасовий захід, допоки росіянам не вдастся окупувати облцентр. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в твіттері.

Запорізька – одна з чотирьох областей, яку росіяни намагалися анексувати після фейкового референдуму в вересні 2022. Повністю захопити територію області ворогу не вдалося, зокрема не вдалось окупувати місто Запоріжжя.

"Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російською системою того, що її війська навряд чи захоплять раніше заплановані основні цілі в найближчому майбутньому", – вважають у Міноборони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QlZt6nxLdx — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 19, 2023

Росіянам вдалося захопити понад 60% Запорізької області. У вересні, на псевдореферендумі окупантів щодо "приєднання" регіону до Росії лише пів відсотка мешканців захопленої території взяли участь у цьому фарсі.