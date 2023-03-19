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Захисники ліквідували ще 710 окупантів та знищили 21 ворожий танк, – Генштаб

Також учора великих втрат вороги зазнали в ББМ. 

Захисники ліквідували ще 710 окупантів та знищили 21 ворожий танк, – Генштаб
Захисник України
Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 19.03. 2023 орієнтовно склали 164 910 окупантів. За вчора захисники ліквідували ще 710 загарбників.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:

  • танків – 3532 (+21)
  • бойових броньованих машин – 6853 (+23)
  • артилерійських систем – 2568 (+8)
  • РСЗВ – 507 (+1)
  • засоби ППО – 268 (+3)
  • літаків – 305 (+0)
  • гелікоптерів – 290 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+0)
  • крилаті ракети – 907 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5408 (+4)
  • спеціальна техніка – 262 (+3).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, основні зусилля РФ зосереджує на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей. Для досягнення своїх цілей продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші захисники відбили 83 атаки на цій ділянці фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

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