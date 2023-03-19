У суботу росіяни шість разів били по Миколаївській області

Про поранених даних немає.

Протягом суботи окупанти шість разів обстрілювали Миколаївську область. Били з мінометів та артилерії по акваторії Очаківської громади та зі ствольної артилерії по Куцурубській громаді.

За даними голови ОВА Віталія Кіма, по Очаківській окупанти відкривали вогонь о 13:12, 15:14, 17:22, 18:36, 20:31. Поранених і пошкоджень інфраструктури немає.

"Також вчора, 18 березня, о 20:33 зі ствольной артилерїї ворог вдарив у напрямку Куцурубської громади. Постраждалих немає. Руйнування уточнюються", – зазначив Кім.

Нагадаємо, що вчора росіяни активно атакували і Запоріжжя. З 11 ракетних ударів, завданих ворогом протягом доби, чотири були по цьому місту.