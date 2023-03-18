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У неділю дощитиме лише на сході, температура до +15

У західній частині вночі та вранці туман.

У неділю дощитиме лише на сході, температура до +15
Фото: З відкритих джерел

У неділю, 18 березня в Україні буде хмарно з проясненнями та без опадів. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Лише на сході країни місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

У західній частині вночі та вранці туман.

Вітер на більшій частині території північно-східний, в західних та північних областях східний, південно-східний, 5-10 м/с,

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу (в Сумській та Чернігівській областях до 6° морозу), на півдні країни 2-7° тепла; вдень 6-11° тепла, на заході країни до 15°; на високогір'ї Карпат вночі 2-8° морозу, вдень 1-6° тепла.

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