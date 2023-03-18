Пригожин заявив, що до травня ПВК “Вагнер” залучить майже 30 тисяч нових бійців

“Волонтери у в кращій фізичній формі, ніж засуджені, яких він брав раніше”.

ПВК “Вагнер” планує залучити приблизно 30 тисяч нових бійців до середини травня. Про це заявив її засновник Євген Пригожин, пише Reuters.

За його словами, центри вербування Вагнера, які минулого тижня відкрилися в 42 містах Росії, наймають в середньому 500-800 людей на день.

Підкреслимо, Пригожин не надав жодних доказів на підтримку цифр.

Він зазначив водночас, що набір йде краще, ніж він очікував, і що “волонтери були в кращій фізичній формі, ніж засуджені, яких він брав раніше”.

“До середини травня ми плануємо збільшити кількість бійців у наших підрозділах приблизно на 30 тисяч”, – сказав фінансист ПВК.

Люди Пригожина зазнали важких втрат, очолюючи російські спроби захопити українське місто Бахмут, битви за яке тривають з минулого літа в найдовшій і найкривавішій битві протягом війни.

У січні Сполучені Штати оцінили, що "Вагнер" мав майже 50 тисяч бойовиків в Україні, включно з 40 тисячами засуджених, яких Пригожин завербував з російських в'язниць з обіцянкою безкоштовного помилування, якщо вони виживуть шість місяців.

Українські посадовці стверджують, що близько 30 тисяч вагнерівців дезертирували, були вбиті чи поранені.

Нагадаємо, старший військовий радник делегації Великобританії в ОБСЄ Ян Стаббс заявив, що з травня 2022 року у боях за Бахмут російське регулярне військо та ПВК “Вагнер” втратили убитими й пораненими від 20 до 30 тисяч осіб.