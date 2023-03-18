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Окупанти обстріляли за добу 11 населених пунктів Донеччини: одна людина загинула, троє – поранені

Росіяни вели обстріли з РЗСВ “Градів”, “Ураганів”, артилерії, танків та мінометів.

Окупанти обстріляли за добу 11 населених пунктів Донеччини: одна людина загинула, троє – поранені

Упродовж доби окупаційні війська Росії атакували 11 населених пунктів Донеччини. Є загиблі та постраждалі місцеві мешканці.

Про це повідомляє сайт Поліції Донецької області.

Під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Бахмут, Українськ, Часів Яр, Костянтинівка, села Ласточкине, Времівка, Іванівське, Новоукраїнка, Вовченка, Іванопілля. Росіяни застосували проти мирного населення авіацію, РЗСВ “Град”, “Ураган”, артилерію, танки та міномети.

Зруйновано та пошкоджено 39 цивільних об’єктів – 35 житлових будинків, лінію електропередач, магазин, гараж, автомобіль. Шість авіаударів, обстріл з “Градів”, артилерії та танків витримала Авдіївка. Пошкоджено 3 багатоквартирних будинки та магазин, є травмований.

З “Ураганів” росіяни вдарили по Українську, поцілили у 4 багатоквартирних будинки, вбили людину. “Ураганами” та артилерією окупанти накрили Костянтинівку. Руйнувань зазнали 25 приватних осель, є поранений.

Внаслідок ворожих атак є травмовані працівників поліції в Іванівському та Часовому Яру. Також одна цивільна особа отримала поранення внаслідок детонування міни у Святогірську.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

З області евакуйовано ще 2 186 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 53 680 осіб, серед них 6 905 – діти, 2 523 – люди з інвалідністю.

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Нагадаємо, вчора росіяни завдали чотири авіаудари по Авдіївці на Донеччині. 

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