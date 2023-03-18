У бюро ритуальних послуг на Львівщині правоохоронці вилучили арсенал зброї та наркотики
У бюро ритуальних послуг на Львівщині правоохоронці вилучили арсенал зброї та наркотики
Командувати штурмовою бригадою "Сталевий кордон" буде звільнений з полону захисник Маріуполя Падитель. Відеоінтервʼю із ним
Командувати штурмовою бригадою "Сталевий кордон" буде звільнений з полону захисник Маріуполя Падитель. Відеоінтервʼю із ним
"Європейська Солідарність" заявила про призначення Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ
"Європейська Солідарність" заявила про призначення Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини (доповнено)
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини (доповнено)
Сергій Шкарлет звільняється з Міносвіти, - джерела
Сергій Шкарлет звільняється з Міносвіти, - джерела
Нардеп Михайло Забродський складе мандат
Нардеп Михайло Забродський складе мандат
Спочатку було місто. Частина 5. Зонінг як інструмент регулювання забудови
Спочатку було місто. Частина 5. Зонінг як інструмент регулювання забудови
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ не зможе вплинути ракетними ударами на українську економіку, - ГУР

Російський ракетний бліцкриг провалився.

РФ не зможе вплинути ракетними ударами на українську економіку, - ГУР
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Росія й далі продовжуватиме тактику ракетного терору, але вплинути своїми ударами на українську економіку вже не зможе.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону.

"Від ракетного терору рашисти не відмовляються, але ми бачимо, що ракетний бліцкриг провалився", - каже Юсов.

Він зазначив, що спостерігається збільшення інтервалів між ракетними атаками ворога.

"Якщо раніше це були щотижневі масовані ракетні удари, то зараз інтервал може бути в 3-4 тижні. Вони використовують "Шахеди", але вже по-іншому і кількісно, і по інтервалах. Ну і високоточного ракетного озброєння у росіян стає справді мало", - зазначив Юсов.

За його словами, якщо говорити про "Калібри", "Іскандери", "Кинджали", то "це не та зброя, якою ворог може собі дозволити засипати Україну".

"Так, застарілого ракетного озброєння у РФ ще багато. Особливо, коли мова йде про С-300 - це означає підвищення загрози для прифронтових територій і ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжю й інших містах. Але в цілому ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки. Україна пережила зиму, енергетична система вистояла, вплинути на українську економіку, логістику росіяни вже не зможуть", - зауважив Юсов.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що цієї ночі війська російського агресора атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва із двох напрямків: східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області Росії. 

Зокрема російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Три з них збили сили ППО.

Вночі 18 березня росіяни влучили трьома БПЛА у нежитлові приміщення в Яворівському району Львівщини, ще три збили сили ППО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також