РФ не зможе вплинути ракетними ударами на українську економіку, - ГУР

Росія й далі продовжуватиме тактику ракетного терору, але вплинути своїми ударами на українську економіку вже не зможе.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону.

"Від ракетного терору рашисти не відмовляються, але ми бачимо, що ракетний бліцкриг провалився", - каже Юсов.

Він зазначив, що спостерігається збільшення інтервалів між ракетними атаками ворога.

"Якщо раніше це були щотижневі масовані ракетні удари, то зараз інтервал може бути в 3-4 тижні. Вони використовують "Шахеди", але вже по-іншому і кількісно, і по інтервалах. Ну і високоточного ракетного озброєння у росіян стає справді мало", - зазначив Юсов.

За його словами, якщо говорити про "Калібри", "Іскандери", "Кинджали", то "це не та зброя, якою ворог може собі дозволити засипати Україну".

"Так, застарілого ракетного озброєння у РФ ще багато. Особливо, коли мова йде про С-300 - це означає підвищення загрози для прифронтових територій і ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжю й інших містах. Але в цілому ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки. Україна пережила зиму, енергетична система вистояла, вплинути на українську економіку, логістику росіяни вже не зможуть", - зауважив Юсов.

Нагадаємо, що цієї ночі війська російського агресора атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва із двох напрямків: східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області Росії.

Зокрема російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Три з них збили сили ППО.

Вночі 18 березня росіяни влучили трьома БПЛА у нежитлові приміщення в Яворівському району Львівщини, ще три збили сили ППО.