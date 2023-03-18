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Уночі окупанти запускали “Шахеди” з Азовського моря і Брянської області РФ, – Ігнат

Росіяни випустили 16 безпілотників, серед них 11 знищили Повітряні сили ЗСУ.

Уночі окупанти запускали “Шахеди” з Азовського моря і Брянської області РФ, – Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Цієї ночі війська російського агресора атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed-136/131 із двох напрямків: східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області Росії.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни останнім часом запускали “Шахеди”зі східного узбережжя Азовського моря.

“Сьогодні вночі, точніше з 21-ої вечора, запустили з двох напрямків. Фактично одночасно після 21-ої використали також Брянську область для того, щоб атакувати саме Київщину. І далі вже західні регіони України. Тобто, рідко, але пускають вже і з двох напрямків”, – зазначив Ігнат.

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Він додав, що вночі працювали сили та засоби трьох повітряних командувань.

“Мова йде про зенітні ракетні системи, а також винищувальну авіацію, які перехоплювали на різних напрямках – це західні регіони України, центральна Україна та на східному напрямку”, – сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

За його інформацією, росіяни випустили 16 БпЛА, серед них 11 знищили Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, уночі 18 березня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Три з них збили сили ППО.

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