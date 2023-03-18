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Небезпека ракетного удару залишається високою, - Гуменюк

 Загальний залп "Калібрів" може сягати 22 ракет.

Небезпека ракетного удару залишається високою, - Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі зменшилася, проте небезпека ракетного удару росіян залишається високою. 

Про це начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

Корабельне угруповання ворога у Чорному морі зменшилося до 17 кораблів. Загальний залп "Калібрів" може сягати 22 ракет. Вона наголосила, на ймовірність атаки вказують напади "Шахедами", які ворог використовує для виявлення наших систем ППО.

Водночас, активізувалася ворожа авіація, а отже, не виключено, що Росія готує важчу зброю - ті самі "Калібри".

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Нагадаємо, що у ніч на 18 березня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Три з них збили сили ППО.

Уночі 18 березня окупанти вдарили ракетами С-300 по Запоріжжю. Пошкодження зазнав житловий комплекс, люди не постраждали.

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